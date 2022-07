Messi-Cristiano Ronaldo : Deux anecdotes inédites et savoureuses sur ces monstres du football

En mai 2019, RMC Sport avait récolté les témoignages de 50 joueurs pour comprendre pourquoi Cristiano Ronaldo et Lionel Messi étaient des monstres du football. Pourquoi sont-ils si différents ? Pourquoi sont-ils si singuliers ? Pourquoi excellent-ils et pourquoi font-ils partie des meilleurs joueurs de l'histoire ? Fayçal Fajr et Souleymane Diawara ont été des adversaires. Et leurs anecdotes sont savoureuses.