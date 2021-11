Mondial 2022 : Les équipes... éliminées, date par date (au 11 novembre 2021 16H)

Trente-deux nations participeront à la Coupe du monde 2022 au Qatar. Pour l'heure, seul le pays hôte est qualifié avec le Danemark et l'Allemagne. Mais sur les 211 pays sur la ligne de départ, plus de 100 ont déjà abandonné l'idée de participer à la compétition. Découvrez la liste et la date de leur élimination.