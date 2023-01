Mort de Pelé : le programme des funérailles du Roi étalées sur deux jours

Décédé jeudi dernier à 82 ans, Pelé va être célébré durant deux jours ce lundi et mardi avant d'être inhumé. On en sait plus sur le programme qui attend cet événement lors des prochaines 48 heures. Les précisions avec Nicolas Pelletier, reporter présent au Brésil.