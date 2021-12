Naples : Spalletti craint la CAN, un "monstre invisible"

Luciano Spalletti a évoqué la Coupe d'Afrique des Nations, après la victoire en Serie A contre l'AC Milan. L'entraîneur du Napoli redoute déjà de voir partir 4 de ses cadres en sélection : Osimhen (Nigeria), Anguissa (Cameroun), Ounas (Algérie) et Koulibaly (Senegal). Naples serait l'équipe de Serie A la plus pénalisée par la compétition qui doit se dérouler en janvier et février, selon Spalletti.