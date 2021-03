Nice 3-0 OM : Sampaoli s'interroge pour "savoir qui nous sommes et où on va dans notre jeu"

Jorge Sampaoli a connu avec l'OM sa première (et lourde) défaite à Nice (3-0), ce samedi en Ligue 1. Après ce revers, le technicien argentin s'est questionné, et les supporters phocéens avec, sur quelle philosophie de jeu et de club donner à l'OM.