Nîmes : "On s'est monté la tête comme des gosses", Deaux raconte la création du Kop des joueurs

Nîmes Olympique accueille Saint-Étienne, dimanche, pour un match capital pour le maintien en Ligue 1. Le coach Pascal Planque et les joueurs Anthony Briançoin et Lucas Deaux ont raconté la création du kop des Crocodiles, les jours de match, par les joueurs non retenus dans le groupe.