OL 2-4 PSG : Paris gifle Lyon avec un Mbappé de gala

Dans un match à sens unique pendant une heure, le PSG a battu Lyon 4-2 dans le Rhône, dimanche pour la 30e journée de Ligue 1. Avant la trêve internationale, Kylian Mbappé a réalisé un festival en inscrivant son 100e but en Ligue 1, dont 86 pour le PSG. Dans la dernière demi-heure Paris s'est relâché et a encaissé 2 buts sans conséquence pour le résultat final. Le PSG repasse leader après la défaite surprise de Lille contre Nîmes, un peu plus tôt.