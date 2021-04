OL : "Les Lyonnais ont éteint la lumière en seconde période, attention !" prévient Piquionne

L'OL est allé s'imposer sur la pelouse du FC Nantes et reste en course pour le titre en Ligue 1. Mais les Lyonnais ont un peu déjoué en seconde période, ce qui risque d'être plus problématique face à des équipe comme Lille ou Monaco.