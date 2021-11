OL-OM : "C'est légitime pour un comportement antisportif", l'avocat du lanceur de la bouteille satisfait de la peine

Le lanceur de la bouteille contre Payet lors de OL-OM a été condamné à six mois de prison avec sursis et cinq ans d'interdiction de stade. Son avocat Me Metaxas trouve cette peine légitime.