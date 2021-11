OL-OM : L'arbitre n'a pas autorisé l'annonce de reprise du speaker ... qui décide quoi dans en L1 ?

Au terme d’un imbroglio entre la Ligue et les pouvoirs publics, le choc de la 14e journée de Ligue 1 entre l’OL et l’OM a été définitivement arrêté par l’arbitre Ruddy Buquet ce dimanche. Si la LFP et le Préfet local se renvoient la faute, si l'arbitre est montré du doigt par l'OL, si l'arbitre n'a pas autorisé l'annonce intempestive du speaker de reprise du match (alors qui l'a poussé ?) RMC SPORT vous explique qui décide quoi dans un stade de foot.