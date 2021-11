OL-PSG (F) : Malgré le contexte, Endler (OL) s’attend à un match compliqué

Malgré le contexte tendu au sein du club parisien (l’agression de Hamraoui et la garde à vue de Diallo), Christiane Endler, la gardienne de l’OL et ancienne joueuse du PSG, s’attend à une forte opposition, dans le choc de la 8e journée de D1 féminine. "Ce sont des compétitrices, encore plus lorsqu’il s’agit d’affronter Lyon. Elles ne pensent qu’à une chose : gagner le match."