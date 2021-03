OM : "Il n’y a plus de cadres dans ce club", juge Rothen

« La plupart des joueurs n'ont plus la tête à l'OM. Il n'y a plus de cadres dans ce club, à part Mandanda, qui a été à la hauteur. L'erreur c'est d'avoir donné ce statut de cadre à certains et de s'être planté » : Jérôme Rothen évoque la défaillance des cadres à l'OM