OM : "J’aimerais beaucoup rester", confie Lirola

L’OM a battu Lorient ce samedi (3-2) lors de la 33e journée de Ligue 1. C’est Pol Lirola, prêté par la Fiorentina et auteur d’un précieux doublé, qui a permis à l’OM de l'emporter et ainsi de se relancer parfaitement dans la course à l'Europe. Et en conférence de presse à l'issue de la rencontre, l'intéressé n'a pas caché son envie de rester à Marseille.