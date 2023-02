OM - Nice : "Je me sens libéré", Veretout revient sur ses débuts à l'OM

En marge de l'affiche de cette 22e journée de Ligue 1 entre l'Olympique de Marseille et Nice, Jordan Veretout se sent "libéré" et revient sur ses débuts à l'OM. Le milieu de terrain olympien fait partie des hommes forts de Tudor cette saison.