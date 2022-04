OM : "Une fin de saison super excitante" juge Acherchour

Toujours second de Ligue 1 et toujours en course en coupe d'Europe, l'OM peut vivre une fin de saison en apothéose. Pour Walid Acherchour, c'est une fin de saison "super excitante" que les Phocéens ont devant eux.