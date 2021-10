"On veut qu'il ait du fun", entretien avec la maman du "Petit Messi" Zayn-Ali Salman

Un enfant "chill et relax", inscrit dans des clubs de foot dès l'âge d'un an et demi, la maman du "Petit Messi" raconte à RMC comment son fils a intégré la pré-académie d'Arsenal à seulement le 5 ans. Mais la famille entend bien qu'il suive des études, et "qu'il ne prenne pas la grosse tête".