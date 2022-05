Où situer Cruyff dans l'histoire du foot ? (Panthéon)

C'est un sempiternel débat dans le football. Johan Cruyff est-il le meilleur joueur de l'histoire du 20e siècle. Un classement établi par France Football et des anciens lauréats du Ballon d'or le mettait troisième derrière Pelé et Maradona. Une place logique même si son impact et son style ont sans doute beaucoup plus impacté le foot que l'Argentin et le Brésilien.