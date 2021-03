Pochettino, le film : L'histoire derrière la venue de Bielsa chez les Pochettino en pleine nuit

Pour convaincre le petit Mauricio Pochettino, 13 ans, de signer au Newell's Old Boys et non chez le voisin Rosario Central, Marcelo Bielsa et son mentor Jorge Griffa n'ont pas lésiné sur les moyens et ont même pris la peine de se rendre personnellement au domicile familial des Pochettino à Murphy (Argentine). Une histoire à retrouver dans le premier épisode Transversales de "Pochettino, le film" sur RMC Sport 1.