Pochettino, le film : Un pèlerinage dans une église catalane a sauvé l'Espanyol de Pochettino en 2009

Lorsque Pochettino prend les rênes en janvier 2009 de l'Espanyol Barcelone, le club de son cœur qu'il a quitté 3 ans plus tôt en tant que joueur, le moral des joueurs est au plus bas. En effet, le club catalan, à l'inverse du Barça de Guardiola qui rafle tout sur son passage, est bon dernier du championnat. Le coach argentin trouve alors un moyen divin pour remobiliser ses troupes : un pèlerinage dans une église chère à tous les Catalans à Montserrat. Le résultat est impressionnant avec une 10e place en fin de saison. L'un des plus grands exploits de la carrière de coaching de Pochettino selon certains. Une histoire à retrouver dans le premier épisode Transversales de "Pochettino, le film" sur RMC Sport 1.