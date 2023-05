After Foot : année sabbatique pour Spaletti, descente de l'Espanyol... débrief du week-end européen

Ce week-end en Europe mise à part en Allemagne, le titre était déjà joué partout. L'intérêt résidait dans les places européennes et surtout le maintien. En Italie, l'AC Milan a validé un ticket pour la prochaine C1 tandis que l'entraîneur de Naples, Luciano Spaletti va s'offrir une année sabbatique. En Espagne, l'Espanyol est relégué et il restera encore une équipe pour l'ascenseur vers la Segunda B. Enfin, Luton sera en Premier League en compagnie de Sheffield et Burnley.