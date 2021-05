Ancien joueur de Manchester United, Valencia va prendre sa retraite

Joueur et capitaine de Manchester United entre 2009 et 2019, Antonio Valencia a annoncé mercredi qu’il prendrait sa retraite à la fin de la saison, à 35 ans. L’Equatorien a expliqué qu’il aurait aimé repousser cette décision, mais que son corps ne tient plus. Il terminera donc sa carrière à Queretaro, club du championnat mexicain.