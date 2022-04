Arsenal 3-1 Manchester United : "Un match qui résume notre saison", concède Varane

Victorieux de Manchester United ce samedi (3-1), Arsenal se relance dans la course à la Ligue des champions En attendant le résultat de Tottenham, les Gunners sont 4e tandis que Manchester United s’éloigne de la Ligue des champions. Après le gros choc, Raphaël Varane s’est exprimé au micro de RMC Sport et a livré son ressenti suite à cette défaite qui semble entériner les derniers espoirs des Red Devils dans la course au Top 4.