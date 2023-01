"Arsenal redeviendra Arsenal avec lui", en 2020, Mourinho louait déjà le travail d'un Arteta... 14e de Premier League

Ce week-end, Arsenal a impressionné en s'imposant avec personnalité sur la pelouse de son ennemi juré Tottenham. En totale maîtrise dans le jeu en première période, les Gunners ont ensuite un peu plus souffert mais se sont comportés en patrons. La transformation a été lente mais le travail de Mikel Arteta a fini par porter ses fruits. Malgré les critiques longtemps acerbes et des débuts compliqués. Il y a un peu plus de deux ans, après un derby remporté contre ce même Arsenal (2-0), José Mourinho n'avait pas tari d'éloges sur le coach espagnol. Et estimait qu'il était sur le bon chemin pour redorer le blason d'Arsenal.