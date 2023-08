Big 4 : Chocs et programme des 18, 19 et 20 août avec Manchester City - Newcastle

Les principaux chocs à suivre et le programme complet de Premier League, Serie A, Liga et Bundesliga ce week-end. Parmi les rencontres à ne pas manquer, Tottenham affronte Manchester United... le Bayern Munich débute sa saison chez le Werder Brême... Leipzig défie Leverkusen... derby londonien entre Chelsea et West Ham...