Big 4 : Liverpool grapille son retard sur la C1, les classements de la course à l'Europe

Liverpool peut encore en rêver et c'est assez hallucinant de se le dire quand on voit d'où reviennent les Reds dans une saison bizarroïde. Les hommes de Jürgen Klopp sont proches ont grapillé des points sur le duo Newcastle - Manchester United battus ce week-end. En Espagne, le sacre du Real en Coupe du Roi a libéré une place européenne pour le 7e de Liga. Les classements de la course à l'Europe dans les quatre grands championnats.