Brésil : Willian fond en larmes dans les bras de son père à son retour à Corinthians

Libéré de son expérience chaotique d'Arsenal, Willian (33 ans) est de retour au Brésil, à Corinthians plus précisément où il y a été formé entre 1998 et 2006 jusqu'à ses débuts en pro et son envol pour l'Europe en 2007. Accueilli par son père dans le club pauliste, l'ailier champion d'Angleterre a eu du mal à canaliser son émotion.