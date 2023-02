"C'est trop gros pour lui" : Potter dépassé par la situation à Chelsea selon Laurens

Deux victoires sur les quinze derniers matches et un nouveau revers à Tottenham ce week-end. Dire que la situation de Chelsea est préoccupante est un euphémisme. Seulement 10e de PL, les Blues ont sans doute déjà dit adieu à une qualif européenne via le championnat. Et le coach Graham Potter n'est manifestement pas l'homme de la situation selon Julien Laurens.