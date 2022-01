CAN : "Les clubs de Premier League devraient soutenir leurs joueurs" plaide Kanouté

Extrait du podcast "PL Zone" : "Les joueurs africains qui ont marqué la Premier League".

Plusieurs clubs anglais n'ont pas caché leur amertume de voir certains de leurs cadres aller disputer la CAN, alors que la Premier League se poursuit. Un scénario qui se répète à chaque édition et qui montre, selon Frédéric Kanouté, la faiblesse de certains clubs. L'ancien international malien avait connu pareille situation en allant disputer la CAN en 2004, contre l'avis de ses dirigeants à Tottenham.