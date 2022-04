Chelsea 2-4 Arsenal : "Pas un bon match, on est passé à côté" déplore Kanté

Arsenal s’est imposé contre Chelsea (4-2) mercredi soir, au terme d’un match intense en Premier League. Les Gunners ont pris le dessus en deuxième période et se replacent dans la course pour la qualification en Ligue des champions. De leur côté, les Blues inquiètent encore. Si la défaite n'a guère de conséquences immédiates au classement, les hommes de Thomas Tuchel étant toujours 3es avec cinq points d'avance sur Tottenham et Arsenal, c’est la manière qui est problématique. Car Chelsea a encaissé 11 buts lors de ses trois derniers matches à domicile.