Chelsea-Arsenal : Le choc d'anthologie de la deuxième journée de Premier League avec 5 buts (2018-2019)

Le deuxième choc de la semaine ! Pour le compte de la 25e journée en retard de Premier League, Chelsea, tout juste éliminé de la Champions League, accueille son voisin Arsenal. Un classique de la Premier League qui opposera deux équipes en quête de place européenne. Un match à suivre en direct sur RMC Sport 1. Revivez la confrontation d'août 2018. Et décidément, Chelsea-Arsenal, c'est une histoire de 3-2. Pour cette première journée de championnat à Stamford Bridge, avec le duel des novices Sarri et Emery, Chelsea prend le meilleur sur les Gunners de Guendouzi et Aubameyang.