Chelsea doit-il être plus direct pour s'adapter à Lukaku ? "Une mauvaise approche" réplique Tuchel

Chelsea se déplace à Brighton ce mardi pour le compte de la 22e journée de Premier League. Pendant quelques jours, le vestiaire des Blues a été pollué par la polémique Lukaku. Le Belge s'était laissé aller auprès d'un média italien pour critiquer Tuchel, son système et son style de jeu. Après ses excuses, le Belge a repris sa place dans le onze de départ. Le technicien allemand a tout même été interrogé sur son style en conférence de presse. Et si on en doutait, il ne s'adaptera pas à Lukaku. Ni à aucun autre joueur.