Chelsea : "Joao Felix ne peut pas résoudre tous les problèmes" assure Laurens

Chelsea s'est encore incliné en Premier League ce jeudi face à une belle équipe de Fulham (2-1). Les Blues s'enfoncent encore un peu plus et même leur nouvelle recrue, Joao Felix, n'a rien pu faire contre cela. Intéressant dans le jeu pendant une bonne partie du match, le joueur prêté par l'Atlético a été exclu et manquera les trois prochains matches de championnat. Pas la première rêvée pour le Portugais...