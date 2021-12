Chelsea - Liverpool : "Oh mon Dieu !", Klopp n'abdique pas dans la course au titre malgré 3 cas de covid

Liverpool (3e) se déplace dimanche à Chelsea (2e), pour le choc de la 21e journée de Premier League à 17h30 sur RMC SPORT 1. Le manager des Reds Jürgen Klopp a reconnu 3 cas de Covid dans l'équipe et n'abdique pas dans la course au titre malgré ses 9 points de retard (et un match en moins).