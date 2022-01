Chelsea : "Regardez le calendrier !", pourquoi Tuchel accorde deux jours off à ses joueurs avant Tottenham

Tenu en échec à Brighton (1-1), Chelsea a encore perdu des plumes dans la course au titre. Quelques jours après un revers lourd de sens à City, les Skyblues se sont envolés. Tuchel est obligé d'être fataliste. Et fait aussi un constat : le calendrier n'a pas aidé les Blues. A tel point qu'il a accordé deux jours off à ses joueurs. Avant un match capital face à Tottenham...