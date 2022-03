Chelsea : Tlemcani, "un potentiel à travailler" selon Lollichon (Scouting)

Repéré très jeune par Christophe Lollichon, Sami Tlemcani a franchi le Tunnel sous la Manche, il y un peu plus d'un an et demi pour aller tenter sa chance à Chelsea. Le gardien français a signé son premier contrat pro en début de saison mais n'a pas encore porté le maillot de l'équipe fanion. Lollichon évoque ses nombreuses qualités mais ne se risque pas à faire des pronostics sur sa carrière.