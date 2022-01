Chelsea-Tottenham en direct: les Blues mettent la pression

... et sur celle de Tottenham

Par rapport à la dernière sortie et la victoire sur la pelouse de Leicester (2-3), ce mercredi, en Premier League, Antonio Conte procède à quatre changements dans son onze de départ. Le défenseur brésilien Emerson Royal (23 ans), le milieu de terrain anglais Oliver Skipp (21 ans), le défenseur espagnol Sergio Reguilon (25 ans) et le milieu de terrain brésilien Lucas Moura (29 ans) prennent place sur le banc et sont suppléés par le milieu de terrain anglais Eric Dier (28 ans), le défenseur irlandais Matt Doherty (30 ans), le milieu de terrain néerlandais Steven Bergwijn (24 ans) et le défenseur anglais Ryan Sessegnon (21 ans).

Lloris (c) - Tanganga, Sanchez, Dier - Doherty, Winks, Hojbjerg, Davies - Bergwijn, Kane, Sessegnon.

Remplaçants: Gollini (g), Rodon, Reguilon, Royal, White, Skipp, Bryan, Lucas, Scarlett.

Absents: Romero et Son Heung-Min.