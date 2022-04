De Bruyne, Holgate, Rüdiger : le top buts de la J31 de Premier League

Le mano a mano continue entre Liverpool et Manchester City mais ce sont toujours les hommes de Pep Guardiola qui sont en tête devant les Reds. Hormis cet enseignement, les artistes étaient de sortie en Premier League à l'image de Kevin De Bruyne, Mason Holgate et Antonio Rüdiger. La sélection des plus beaux buts a été ardue.