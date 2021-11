Derby de Manchester : Les stats qui illustrent le naufrage des Red Devils (PL Zone)

Nouvel épisode de votre podcast PL Zone, avec un focus notamment sur le derby entre Manchester United et Manchester City.

Le programme :

-Les Hammers mettent fin à l'invincibilité des Reds cette saison - La défense de Liverpool en question.

-Manchester est bleu! - La tranquillité des Cityzens contraste avec le jeu des Red Devils qui désespère, entre autres, Roy Keane.

-Everton - Tottenham : match nul pour la 1ere en PL d'Antonio Conte sur le banc des Spurs.

-London Tour : - Les Blues calent étonnamment face à Burnley.

- les Gunners sur leur lancée et prennent la 5e place pour le 100e match d'Arteta sur le banc d'Arsenal.

- Patrick Viera et les Eagles enchainent en produisant un joli football !

-Les coachs virés : encore deux coachs limogés... OGS en tête de la "sack race".