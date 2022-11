EN DIRECT - Chelsea-Arsenal: les Gunners doivent gagner pour reprendre la tête de la Premier League

"Pas besoin de mentionner Aubameyang", selon Ramsdale

Interrogé par la chaîne anglaise BT Sport au moment de partir s'échauffer, Aaron Ramsdale a assuré que le nom de Pierre-Emerick Aubameyang n'avait pas été prononcé durant la causerie. "Il n'y a pas besoin de le mentionner. On sait tous pour qui il joue et ce qu'il s'est passé. Pendant 95 minutes, il n'est l'ami de personne, ensuite on lui serrera la main et on verra comment il va."