EN DIRECT - Premier League: suivez en live le match entre Manchester City-Chelsea

Gundogan : "Quelque chose de très spécial"

"Avoir aidé le club à remporter un troisième titre consécutif en Premier League est quelque chose de très spécial. La Premier League est sans aucun doute le championnat le plus exigeant et le plus compétitif au monde. Cette équipe est si talentueuse, si spéciale, et le fait d'avoir été capitaine cette saison a été un énorme privilège. Le fait d'avoir remporté ce trophée trois fois de suite et cinq fois en six ans est incroyable", a savouré Ilkay Gundogan sur le site de Manchester City.