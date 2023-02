EN DIRECT - Tottenham-Chelsea: les compos sont tombées, Son et Mudryk remplaçants

Coup d'envoi à 14h30

C'est le choc de cette journée de Premier League, le derby entre les Spurs et les Blues. Tottenham, sans convaincre, continue de prendre des points et souhaite asseoir un peu plus sa 4e place qualificative pour la Ligue des champions. Chelsea, de son côté, est toujours en crise avec une série de 5 matchs sans victoire malgré un mercato hivernal XXL. Coup d'envoi à 14h30 au Tottenham Hotspur Stadium.