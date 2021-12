Football : Les chiffres fous d'Aguero en carrière

Sergio Agüero ne sera bientôt plus footballeur professionnel. Selon la presse espagnole, l’attaquant argentin du Barça va officialiser sa retraite mercredi en raison de problèmes cardiaques. L'ancien buteur de l'Atlético et de Manchester City a battu des records et fait trembler les filets des centaines de fois dans sa carrière...