Football : Les chocs du Big 4 des 11, 12 et 13 août avec Chelsea - Liverpool

La Premier League et la Liga reprennent ce week-end, en même temps que la Ligue 1. Les tenants du titre, Manchester City et Barcelone, débutent par un déplacement à Burnley et Getafe. Les outsiders Newcastle et Aston Villa, ainsi que Villarreal et le Betis s'affrontent déjà. En point d'orgue du week-end : le choc Chelsea - Liverpool !