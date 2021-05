Fulham : "On est encore là", rappelle Areola

Fulham affronte Burnley lundi soir en clôture de la 35e journée de Premier League. Un match crucial dans la course au maintien, entre le 18e et le 17e. Avant cette rencontre Alphonse Areola est revenu sur la situation tendue que connaît son club actuellement, et rappelle que rien n’est encore joué.