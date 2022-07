Gabriel Jesus, Sterling... City franchit pour la première fois la barre des 100 M€ de ventes en un été (un record)

On parle très souvent de Manchester City pour ses dépenses folles lors des mercatos. Elles existent bien avec plus de 2 milliards d'euros investis sur le marché des transferts depuis l'arrivée d'Abu Dhabi au club en 2008. Une fois n'est pas coutume, c'est un record de vente que City vient de battre en cédant Raheem Sterling à Chelsea. Les Skyblues ont d'ores et déjà empoché plus de 120 M€.