Guimaraes, Jesus, Rodri... le top buts de la J34 de Premier League

La course au titre fait toujours rage entre Manchester City et Liverpool séparées d'un petit point en tête de la Premier League. Ce week-end, Cityzens et Reds se sont imposés respectivement contre Watford (5-1) et Everton (2-0). Avec à la clé de jolies réalisations qui font évidemment du top buts de cette 34e journée de Premier League.