Hall of Fame PL : Quelques buts marquants du premier nommé Thierry Henry

En Angleterre, le Français Thierry Henry a laissé une empreinte indélébile de par son palmarès (double champion en 2002 et 2004 avec les Invincibles d'Arsenal, finaliste de la Champions League 2006, vainqueur de toutes les coupes nationales), ses statistiques (262 buts avec Arsenal toutes compétitions confondues dont 174 en Premier League), sa personnalité, son plat du pied droit et son élégance sur le terrain. Il a été ainsi nommé le premier au Hall of Fame, une distinction suprême décernée par le championnat anglais qui honorera ses plus grands champions, en compagnie d'Alan Shearer (Newcastle). Elle vient d'être créée sur le modèle des sports américains, dont la NBA.