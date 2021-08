"Il voudra les résultats et nous aussi", Pogba connait l'exigence de Ronaldo après son retour à MU

Ce mercato 2021 est sans doute le plus fou de l'histoire. Messi au PSG qui a effectué un mercato XXL (Wijnaldum, Ramos, Donnarumma, Hakimi), Ronaldo tout proche de City et finalement de retour à Manchester United, qui lui aussi s'est bien renforcé (Sancho, Varane). Douze ans après, CR7 revient dans le club qu'il l'a révélé pour peut-être boucler la boucle. Un comeback pour David De Gea et Paul Pogba. Qui connaissent tous deux l'exigence de l'ancien Madrilène. Et la nécessité de gagner des trophées avec un tel joueur dans ses rangs.