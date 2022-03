Kane, Guimaraes, Ronaldo... Les plus beaux buts de Premier League en mars 2022

Découvrez la sélection officielle de la Premier League pour les 10 plus beaux buts du mois de mars 2022. Avec les bijoux de James Maddison (Leicester, contre Burnley), Harry Kane (Tottenham, contre Everton), Bruno Guimaraes (Newcastle, vs Southampton), ou encore Cristiano Ronaldo (Manchester United, vs Tottenham).