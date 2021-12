Les classements de Premier League, Serie A, Liga et Bundesliga à mi-parcours

Les championnats européens s'approchent de la moitié de la saison. Manchester City mène la danse en Premier League, mais Liverpool et Chelsea sont sur ses traces. Le Real Madrid est solide leader de Liga, et le Bayern Munich a déjà pris ses distances en Bundesliga. En Italie, l'Inter a pris les devants, suivi de l'AC Milan et Naples.